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Реконструкция ж/д вокзала в Сургуте отстает от графика

Подрядчик, реконструирующий сургутский вокзал, срывает график работ

Реконструкция ж/д вокзала в Сургуте отстает от графика
Фото: siapress.ru

Подрядчик, занимающийся реконструкцией сургутского ж/д вокзала, отстает от графика. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по городскому хозяйству. По словам властей, московская компания создала препятствия для дорожников и сотрудников Горводоканала, которые работают на улице Привокзальной. Из-за этого местные службы сами отстали от плана работ.

«Там есть смежные подрядчики у нас, которые сегодня зашли на реконструкцию вокзала. Это московская компания, и насколько я осведомлен, взятые обязательства по срокам и по технологическому исполнению пока не исполняются», — сообщил глава Сургута Андрей Филатов.

Градоначальник заявил, что готов встретиться с подрядчиком во время следующего заседания.

Более подробно о реконструкции ж/д вокзала в Сургуте читайте у нас на портале.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 159, комментариев: 0
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