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В Русскинской появятся два спортивных объекта в рамках первой муниципальной концессии

К 2024 году в Русскинской появятся хоккейный корт и спортивный комплекс

В Русскинской появятся два спортивных объекта в рамках первой муниципальной концессии
Фото: admsr.ru

Совсем скоро Русскинскую ждет значительное обновление – так, например, к 2024 году там появятся крытый хоккейный корт и спортивный комплекс. Их будут строить по первой муниципальной концессии. Участки под объекты уже выделены.

«Посмотрели площадку под перспективное строительство двух спортивных объектов. Вскоре должны объявить первую муниципальную концессию на строительство спортивного зала, например, как в Сытомино мы строили, и крытого хоккейного корта», – сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отмечается, что большая часть средств, необходимая на строительство, будет выделена из муниципального бюджета. 10% вложит концессионер. Предполагается, что спортивный комплекс будет включать в себя тренажерный зал, раздевалки, душевые, санузлы, медпункт, методический кабинет. Проект хоккейного корта включает в себя те же работы.

«Два объекта, которые мы предлагаем нашей муниципальной концессии это спортивный комплекс и крытый хоккейный корт. На сегодня в части спортивного комплекса подана частная концессионная инициатива, мы публикуем объявление на сайте и ждем заключения концессионного соглашения. Планируем к концу ноября уже закончить процедуру», – сообщила заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова.

Продолжается благоустройство арт-парка «Этноград». Сейчас подрядчик возводит событийную зону, включающую в себя площадь для проведения массовых мероприятий, пешеходную аллею, ярмарочную зону, зону для отдыха. Работы выполнены на 50%. В этом году на проект выделено 59 млн рублей. На следующий год – 51 млн. Общая стоимость проекта – 170 млн рублей.

«Это продолжение арт-парка, здесь выполняются работы по обустройству основания из плиты, освещение, ограждение, обустройство МАФов. В дальнейшем здесь можно организовать разные мероприятия, например, День оленевода», – пояснил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района Константин Карпеткин.

По условиям контракта сдача площади запланирована на август 2023 года, однако подрядчик планирует закончить этап уже в конце этого года.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 150, комментариев: 0
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