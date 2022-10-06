В конкурсе субсидий из бюджета Югры победил проект «Медиавайб» Сургутского района

Проект «Медиавайб» Сургутского района стал победителем конкурса на предоставление субсидий из окружного бюджета на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов. Инициатива получила денежные средства в размере 491 374,80 рублей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Активное вовлечение современной молодежи в медиатворчество чрезвычайно актуально в современных условиях и требует осознанного и ответственного отношения молодежи к вопросам совершенно нового уровня медиавосприятия и медиаотражения жизнедеятельности и требований современного общества», – подчеркнула главный специалист службы молодежной политики департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Валентина Хомутовская.

Главная цель проекта – создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Всего «Медиавайб» предложит 43 вакансий. Молодые люди не только будут развивать свои умения в области медиакультуры, но и смогут определиться с будущей профессией.

Напомним, что в Югре идет разработка цифрового сервиса, который поможет старшим школьникам и студентам с поиском временной работы. Его реализует команда Югры РСУ при поддержке Агентства стратегических инициатив. Защита этого проекта прошла в Ханты-Мансийске, в ней принял участие первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Теперь в течение 12 недель команда разработчиков должна разработать сервис, который поможет легко находить работу югорчанам в возрасте от 14 до 18 лет.