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Сургут завершает ремонт дорог и подготовку к зимнему периоду

В Сургуте подводят итоги ремонта дорог и готовятся убирать их от снега

Сургут завершает ремонт дорог и подготовку к зимнему периоду
Фото администрации Сургута

Подошло время фазового перехода – в городе завершается сезон ремонта дорог и сразу же начинается очередная эпоха их зимнего содержания. Поэтому пока одни подсчитывают «цыплят», другие запасаются пескосоляной смесью и проверяют тяжелую технику.

За теплый сезон 2022 года в Сургуте отремонтировали 5,7 км дорог, хотя изначально планировалось 4,6 километра – благодаря перераспределению денег взяли в работу еще один «лишний» участок. Дорожники завершают дела на участке улицы Привокзальной от Толстого до Грибоедова. «Мы провели асфальтирование нижних слоев, осталось положить только верхний слой асфальта, но это мы всегда делаем в последнюю очередь, чтобы не было швов, – рассказывает начальник участка компании-подрядчика СК «ЮВиС» Игорь Бурученко. – Недавно открыли перекресток улиц Толстого и Привокзальной, сейчас устанавливаем гранитные бордюры, завершаем «островок» у площади железнодорожного вокзала, ставим знаки, ждем доставку опор освещения. Также здесь разместим новый остановочный павильон. Планирует открыть участок до 25 октября, если получится раньше – значит, откроем раньше».

В планах на следующий год – три участка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Продолжим капитальный ремонт улицы Привокзальной от Грибоедова до Шидловского в рамках уже заключенного двухлетнего контракта, – рассказывает заместитель директора Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев. – Протяженность этого участка – 1 100 метров. Еще отремонтируем в рамках нацпроекта часть проспекта Космомольского от Югорской до Щепеткина, там 800 метров стоимостью 153 млн рублей, на два года. И третий участок – улица Бажова, стоимость будет 81 млн рублей». Во всех этих точках ремонтники должны будут заменить дорожное полотно и тротуары (а где-то еще и добавить новые пешеходные зоны), освещение и благоустройство.

Между тем полным ходом идет подготовка к зиме. Для этого администрация еще раз проверяет подрядчиков на наличие и готовность снегоуборочной техники, а также запасы пескосоляной смеси, которую будут рассыпать по городским пространствам. «Потребность в песке – порядка 300 тысяч тонн на сезон. Как правило, ее подрядчики запасают еще с лета, так что проблем с этим не будет», – комментирует начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков.

Сургутяне переживают – не случится ли такого же снежного коллапса, который город переживал прошлой зимой. «Мы всегда во всеоружии, но мы не можем командовать погодой и не знаем, сколько снега выпадет и когда, – отвечает Андрей Байков. – В прошлом году до конца декабря снег шел каждый день, а в этом все может быть иначе, предугадать невозможно. Разумеется, на случай форс-мажора у наших подрядчиков есть и техника в резерве, и возможность арендовать дополнительные мощности».

В целом заниматься очисткой города от снега будут восемь компаний. Все они не первый год работают в Сургуте. Муниципальные контракты с ними заключены. Важное изменение этого года – заказчик к лице администрации города будет оценивать не трудозатраты, а результаты работы подрядных организаций. «Нас мало волнует, сколько раз техника прошла по дороге, чтобы та была чистой. Если за один раз получилось – хорошо. Не почистили качественно с первого раза – езжайте во второй. Главное – чтобы дорога была в должном состоянии», – объясняет подход Байков.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 15:21, просмотров: 191, комментариев: 0
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