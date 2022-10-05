Сургутские врачи провели беременной пациентке с расслоением аорты операцию

Сургутские врачи спасли беременную пациентку из Лангепаса с расслоением аорты. Женщина поступила в кардиодиспансер поздней ночью, ей требовалась срочная операция, так как из-за нарастающего давления сосуд мог разорваться в любой момент.

Перед тем, как к работе приступили кардиохирурги, специалисты Центра охраны материнства и детства провели югорчанке кесарево сечение – малыш появился на свет здоровым. Далее врачи оперировать сердце. Хирургическое вмешательство проходило проводилась в условиях искусственного кровообращения и циркуляторного ареста. Последняя методика выполняется при полном охлаждении организма – гипотермии. В этот момент кровоснабжается только головной мозг.

«Пациентка была доставлена бригадой Скорой медицинской помощи. По данным компьютерной томографии, был установлен первый тип расслоения аорты – он самый тяжелый. Я принял решение делать радикальную операцию, поскольку женщина поступила в Кардиоцентр с осложнением – ишемией ноги. Мы протезировали восходящий, грудной, нисходящий отделы аорты, а также брахиоцефальные артерии. Благодаря специальной методике нам удалось сохранить аортальный клапан, который часто повреждается при данной патологии. Протез аорты – композитный и называется «замороженный хобот слона». Он состоит из нитинолового каркаса и стент-графта. Это позволяет сделать операцию в один этап - второе вмешательство не требуется», – рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №2 Окружного кардиологического диспансера Дмитрий Ковальчук.

После операции пациентка провела в отделении несколько недель, ее здоровью ничего не угрожает. Сейчас спасенные мама и малыш уже вместе.