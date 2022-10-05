Власти Сургута рассказали о планах по благоустройству города

В Сургуте появятся два новых сквера и спортивная площадка до 2024 года. Об этом рассказали на заседании штаба по вопросам капитального строительства, на котором также отчитались о завершающихся работах по благоустройству города.

«Если вы берётесь за проекты, нужно понимать, что от согласованности ваших действий зависит результат. Вы реализуете просьбу жителей, их предложения в рамках бюджета, утверждённого депутатами Думы города. Это нужно помнить. Поддержку мы вам оказываем всегда, поскольку для нас очень важен качественный результат. Я готов с каждым решать возникающие вопросы», – обратился к подрядчикам глава Сургута Андрей Филатов.

Так, в скором времени завершатся работы в парковой зоне в микрорайоне 20А: на объекте уложили асфальт, резиновое покрытие и установили МАФы. В следующем году подрядная организация займется площадкой для выгула собак и дорожно-тропиночной сетью. Кроме того, в 2023 году планируют завершить строительство сквера около территории Дворца торжеств и спортивной площадки на Сайме.

А уже сегодня горожане могут оценить новые объекты – городская набережная, дорожно-тропиночная сеть и парк в микрорайоне 8. Все они оснащаются камерами видеонаблюдения для фиксации нарушений. «При строительстве дорожно-тропиночной сети были учтены задачи по сохранению деревьев. Мы постарались максимально сохранить их», – отметил директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Отметим, что обустройство новых общественных пространств ведется в рамках реализации проектов «Формирование комфортной городской среды».