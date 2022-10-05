В Сургуте погиб известный корреспондент

В Сургуте погиб бывший корреспондент телекомпании «СургутИнформТВ» Антон Севастьянов. Тело журналиста обнаружили в собственной квартире. Информацию о смерти подтвердили в СК по ХМАО.

«Сейчас проводится проверка по данному делу. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной стал несчастный случай», – сообщили в ведомстве «Вестнику Сургутского района».

Антон Севастьянов долгое время работал в телекомпании «СургутИнформТВ». В 2022 году он устроился в Ресурсный информационный центр Сургутского района. Журналист не раз становился победителем на крупных профессиональных конкурсах, одна из последних наград корреспондента - призер конкурса «Журналист года Сургутского района» в 2020 году.