16+
Логотип Сиапресс
USD  58,7913   EUR  56,1725  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутянин 20 дней подряд переводил аферистам деньги, а те попросили выразить им благодарность

Мошенники украли у сургутянина семь миллионов и потребовали благодарность

Сургутянин 20 дней подряд переводил аферистам деньги, а те попросили выразить им благодарность
Фото: pixabay.com

Мнимые сотрудники Центробанка и ФСБ обманули 72-летнего сургутянина почти на семь миллионов, а затем предложили поблагодарить за якобы «спасенные» накопления. Аферисты прислали вот такой текст, который должен был зачитать пострадавший:

«Я, такой-то, хочу поблагодарить специальное подразделение ЗСУ (засекреченный сектор управления) по борьбе с экономической преступностью на территории России, а конкретно сотрудника департамента безопасности Резника Семена Михайловича, а также капитана ФСБ Кравцова Алексея Анатольевича. Мы успешным образом апнули бивни до 100 уровня, мы смогли предотвратить кражу 11 миллионов рублей. Я горжусь собой и своей страной».

Известно, что инцидент произошел в конце августа. Пенсионеру сначала сообщили, что у него якобы пытаются списать деньги с банковского счета, однако он не поверил. Затем ему позвонил лжесотрудник ФСБ и предложил помочь ему и представителям Центробанка в поимке мошенников. Следуя указаниям, мужчина в течение 20 дней обналичивал с имеющихся в его пользовании банковских счетов денежные средства и переводил их на указанные ему «сейфовые ячейки», с целью обеспечения их сохранности.

«Стоит отметить, что при снятии наличных в различных банках Сургута операторы предупреждали потерпевшего о мошеннических схемах, в том числе о том, что злоумышленники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, но он, как и обещал мошенникам, говорил, что обналичивает деньги для личных нужд. Кроме того, в одном из салонов сотовой связи при переводе денежных средств к нему подошла девушка, сотрудник полиции, представилась, предъявила удостоверение, поинтересовалась с какой целью и куда мужчина переводит деньги, уточнила, не осуществляет ли он переводы по указанию третьих лиц, но потерпевший пояснил, что никто ему не звонил, никто его не обманывал, а деньги переводит за приобретенный товар», – рассказали в УМВД Сургута.

Вскоре сургутянину пришло смс-сообщение, которое он должен был зачитать «представителю» Центробанка, но мужчина не придал ему значения, так как не понял текст. А на следующий день поступил еще один последний звонок, и неизвестный поблагодарил потерпевшего за перевод денежных средств в одно из государств ближнего зарубежья. Тогда горожанин понял, что его обманули и обратился в полицию.

«По данному факту в УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – добавили в ведомстве.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 16:05, просмотров: 214, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 828
  2. В Ханты-Мансийске продают особняк с бомбоубежищем - объявление пользуется спросом 599
  3. 35 мобилизованных югорчан вернутся домой 484
  4. В Сургуте пройдет тестирование сирен 407
  5. Пригородный поезд Сургут – Нижневартовск временно отменят с 30 октября 403
  6. Двое пешеходов пострадали за минувшие сутки в Сургуте 379
  7. За сутки в Югре выявили 142 новых случаев ковида 366
  8. ​Уроки коронавируса 365
  9. На Госуслугах появилась форма для жалоб на нарушения при мобилизации 337
  10. Югорчане за сутки перевели мошенникам более 3 миллионов рублей 273
  1. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 7455
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 4997
  3. Югра выполнила план по мобилизации 2226
  4. ​300 югорцев 2138
  5. Депутаты Думы Сургута приняли досрочную отставку Надежды Краснояровой 1838
  6. «Мы должны заниматься не просто импортозамещением, но созданием новых рынков и технологий. У Югры для этого есть всё» 1829
  7. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 1790
  8. В следующем году капитальному ремонту в Сургуте подлежат три дороги 1764
  9. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 1631
  10. Покупать или продавать квартиру во время частичной мобилизации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1603
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27398
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11802
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8774
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7831
  5. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 7455
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6454
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5542
  8. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 5506
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 4997
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4482

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика