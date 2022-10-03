Полиция поймала двух мужчин, похитивших ограждения на кладбище Сургутского района

Жители поселка Белый Яр обратились в полицию с заявлением о том, что в местах захоронения их родственников неизвестные похитили металлические ограждения. Злоумышленниками оказались двое неработающих сургутян, ранее судимых за совершение имущественных преступлений.

«Они пояснили, что ранее реализовали брошенный металл, найденный в районе кладбища, после сдачи собранного, им пришла идея похитить ограждения на могилах и сдать его за денежное вознаграждение. В ходе разбирательства сотрудниками полиции было установлено, что количество потерпевших превышает количество обращений в дежурную часть. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие и сумма ущерба», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении двух злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до пяти лет.