Житель Сургута напал на бригаду скорой помощи

В Сургуте неизвестный мужчина разрисовал баллончиком с краской машину скорой помощи, а позже брызнул им в лицо водителю. Происшествие случилось во дворе дома №8 на улице Тюменский тракт, сообщили в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Сначала мужчина в маске подошел к машине скорой, достал баллончик с краской и стал брызгать на стекло и кузов. Когда водитель неотложки вышел из салона, хулиган брызнул ему краской в лицо. Водителю удалось скрутить и передать его прибывшим полицейским», – говорится в публикации.

Как рассказывают очевидцы, нападавшего доставили в отдел полиции.