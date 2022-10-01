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Сургутский музыкальный колледж поможет в развитии творчески одаренных детей ЯНАО

Делегация из ЯНАО посетила Сургутский музыкальный колледж

Сургутский музыкальный колледж поможет в развитии творчески одаренных детей ЯНАО
Фото: Сургутский музыкальный колледж

Сургутский музыкальный колледж принял делегацию из ЯНАО, которую возглавлял директор департамента культуры Ямала Евгений Колтунов. Также он является выпускником учреждения 1999 года по классу баяна. Он посетил свою альма-матер спустя 23 года и встретился со своими преподавателем и одногруппниками.

«Несмотря на то, что прошло уже больше 20 лет, качество образования в колледже не изменилось в худшую сторону. Я вижу на студентах, которые здесь учатся, что они становятся профессионалами. Очень рад, что многие педагоги, которые учили меня еще работают. И мой педагог здесь, встретились с ним 23 года спустя. Испытал очень теплые и волнительные чувства», – подчеркнул Евгений Колтунов.

Представители делегации отметили и положительные веяния. Среди них – открытие новых отделений. Сейчас в музыкальном колледже обучают по следующим направлениям: «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), «Хоровое дирижирование», «Музыкальное искусство эстрады» (по видам), «Теория музыки».

«Это позволит увеличить контингент учащихся. Немаловажно и то, что оборудовали общежитие. Проживание детей – очень важная история. Нужно, чтобы места проживания соответствовали нормам качества и безопасности. Сегодня у ребят спрашивал и про стипендию, она с тех пор кратно выросла. Сейчас она составляет 5000 рублей. Не в каждом колледже платят такую стипендию», – резюмировал директор департамента культуры ЯНАО.

В завершение встречи Евгений Колтунов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусства между Сургутским музыкальным колледжем и департаментом культуры Ямала. Это позволит развивать творческих детей и молодежь, а также повысить количество абитуриентов. Сейчас в колледже обучается 160 студентов, из них, из них 14 являются жителями ЯНАО.

«Это соглашение направлено на налаживание модели сетевого обучения талантливых детей и молодежи ЯНАО. Мы планируем сотрудничество в плане выявления, поддержки и развития творчески одаренных молодых людей. Мы предполагаем, что будет создана некая творческая школа на базе ДШИ Ямала, наши преподаватели и студенты будут по-прежнему выезжать туда с концертами и мастер-классами», – рассказала директор образовательного учреждения и заслуженный работник Югры Лариса Яруллина.

Отметим, что в этом году музыкальный колледж Сургута празднует юбилей – 50 лет. С даты создания в 1972 году по настоящее время коллективом учреждения подготовлено 1576 специалистов для сферы культуры и искусства. С 25 по 27 октября будут проводиться праздничные мероприятия, среди которых фотовыставка, концерты, научно-практическая конференция.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 144, комментариев: 0
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