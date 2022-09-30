Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

1 октября

Концертная программа Хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и Симфонического оркестра Сургутской филармонии

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 19:00.

Певческая капелла Санкт-Петербурга ведет свою историю с 1479 года, когда по указу великого князя Ивана III в Москве был учрежден хор Государевых певчих дьяков, ставший первым профессиональным хором России и колыбелью русского хорового искусства. За время своей деятельности Капелла оказала огромное влияние на развитие русской музыкальной культуры. Своей творческой практикой Капелла содействовала созданию новых хоровых произведений и являлась профессиональной школой, воспитавшей многочисленные кадры дирижеров и артистов.

Капелла заботливо хранит и восстанавливает «золотой фонд» своего классического репертуара. На протяжении всей своей многовековой истории Певческая капелла была ансамблем, с равным мастерством исполнявшим как произведения для хора a cappella, так и большие ораториально-кантатные сочинения с сопровождением оркестра. Именно этот широкий диапазон определяет в наши дни творческое лицо Певческой капеллы.

Работая над совершенствованием вокального мастерства хора, художественный руководитель Капеллы народный артист СССР Владислав Чернушенко придает большое значение режиссуре исполняемых произведений, композиционной законченности их сценического воплощения. Благодаря этому, каждый концертный номер превращается в ярчайшее по психологической глубине и образности выражения художественное полотно.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 300 до 1000 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Спектакль «Служанки»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Вопреки пожеланию автора в спектакле тетра «Text» все роли исполняют девушки. Это позволит посмотреть на известную пьесу под другим углом. Это история о полной драматизма жизни, в которой в уродливой форме столкнуться мечта и действительность.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500 рублей. 18+

День музыки в католическом храме

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 18:00.

1 октября – День Музыки, а музыка – это то, что может помочь нам отвлечься от всех земных проблем и хоть на некоторое время погрузить в мир идеальный.

Именно в День Музыки мы уже в эту субботу в 18.00 откроем сезон органных концертов в Католическом храме (проспект Набережный 19/1) музыкой Баха и Вивальди в исполнении лауреата премии «Органист года – 2021» Марии Блажевич прозвучат четыре концерта из топового сочинения Антонио Вивальди «Времена года» в транскрипции для органа, а также бессмертный опус – Токката и фуга ре минор Баха.

Бронирование мест обязательно по телефону 8 (905) 826-85-21 (смс, мессенджеры). Рекомендуемая сумма пожертвований на входе - 500 рублей. 0+

2 октября

Спектакль «Как Маша поссорилась с подушкой»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 10:00/12:00.

Это самая настоящая ночная сказка. Уложили девочку Машу спать. Долго лежала – никак сон не приходит. Кровать не удобная, подушка душная, одеяло кусачее. Решила Маша пойти в сад погулять. По пути она встретила собаку Тявку, курочек, белую цаплю и летучую мышь. Узнала, кто как спит... Наконец, устала любопытная Маша. Вернулась в комнату и поняла, что ее постелька самая уютная и мягкая.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: от 300 до 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Марафон настольных игр

Место проведения: АРТ-резиденция «КВАРТИРА», улица Магистральная, 28. Время: 13:00.

Предлагаем собраться в КОНКРЕТНЫЕ настолки, для которых обычно сложно собрать компанию и партия идет более двух часов. С ними можно определиться заранее или на субботней игротеке, можно принести свои игры. Зарубиться в воскресенье можно в «Ужас Аркхэма», «Корни», «Остров духов», «Алхимиков», «Зомбицид», «Игру престолов», «Путь героя», «Денежный поток» и т.п!

Регистрация доступна по ссылке. Вход свободный. 16+

Мастер-класс по игре на гавайской гитаре

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 16:00.

Кавер-группа «Всем по барабану» предлагает научиться игре на гавайской гитаре. После этого вы получите заряд бодрости на весь день и увидите, что играть на музыкальных инструментах может любой.

Запись доступна по телефону: +7(982)870-02-02. Вход свободный. 7+