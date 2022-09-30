В Югре произошло очередное ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом

Накануне в Сургутском районе сбили 15-летнего мотоциклиста. По предварительной информации, в момент ДТП подросток передвигался в шлеме, однако не обошлось без травм. Водитель «ВАЗ» не пострадал.

«В 19:35 на улице Ленина в поселке Федоровский Сургутского района 24-летний водитель «ВАЗ», двигаясь в сторону улицы Пионерная, по предварительным данным, совершая маневр «поворот налево», не уступил дорогу и допустил столкновение с питбайком «RACER», двигавшемся во встречном направлении», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

За вчерашние сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний водитель мототранспорта.

Напоминаем, в выходные в Сургуте сбили 14-летнего мотороллера. Он был доставлен в городскую клиническую травматологическую больницу.