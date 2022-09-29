Алесандр Бастрыкин следит за ходом расследования дела о запертой в автобусе сургутянке

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин следит за расследованием инцидента, который накануне произошел с сургутской школьницей. Напомним, что подросток, предположительно, не успела выйти из транспорта, в то время как водитель с кондуктором ушли на обед. Девочка два часа просидела в холодном салоне.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий по факту оставления в опасности ребенка в ХМАО. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.