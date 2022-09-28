В Сургуте 14-летняя школьница просидела в запертом холодном автобусе два часа

В Сургуте водитель маршрутного автобуса №113 ушел на обед и запер 14-летнюю школьницу в холодном салоне. Подросток не мог выбраться целых два часа, пока не вернулся водитель. Видео с произошедшим опубликовали в телеграм-канале «Осторожно|Югра».

«По предварительным данным, водитель и кондуктор одного из маршрутных автобусов города Сургут заперли автобус, в котором находилась 14-летняя местная жительница. Освободить несовершеннолетнюю удалось спустя два часа, после возвращения водителя», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.