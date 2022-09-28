Постановка сургутского театра «Петрушка» получила приз на Всероссийском фестивале «Зазеркалье»

Спектакль «Земляника под снегом» сургутской «Петрушки» завоевал специальный приз на II Всероссийском фестивале театров кукол «Зазеркалье». Постановка по мотивам японской народной сказки стала самой популярной среди зрителей, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Постановка по мотивам японской народной сказки стала самой популярной в 31 театральном сезоне. Зрители отметили ее красочность, самобытность, художественный замысел и интересное режиссерское решение», – подчеркнули в ведомстве.

Постановка «Земляника под снегом» – это волшебная сказка о добре, любви к природе и умении прощать. Главная героиня спектакля О-тиё обожает зимние развлечения, однако строгая мачеха не разрешает ей гулять и нагружает работой по дому, а позже и вовсе решает избавиться от сироты и отправляет ее в мороз за земляникой.

Отметим, всего в фестивале приняли участие коллективы из 13 городов России. В их числе – Сургут и Ханты-Мансийск.