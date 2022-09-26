Сургутские рентгенхирурги выполнили 10 операцией новым методом лечения

В Сургутской окружной клинической больнице выполнили сложную операцию 81-летней горожанке. Два года назад у нее диагностировали аневризму брюшной аорты, которая достигла больших размеров – семь сантиметров, при норме у женщин – 5.

«Все это время она находилась под амбулаторным наблюдением специалистов и ждала очереди на операцию. На тот момент такая помощь в Сургуте еще не оказывалась. Недавно женщину госпитализировали в сосудистое отделение, подготовили и планово прооперировали», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Ранее эндоваскулярное протезирование брюшного отдела аорты выполнили и 67-летнего пациенту – жителю Сургутского района.

С момента внедрения в клиническую практику нового метода хирургического лечения — эндопротезирования брюшной аорты, рентгенхирурги Сургутской окружной клинической больницы выполнили десять операций.