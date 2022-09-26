Средняя зарплата в Сургуте приближается к 100 тысячам

Сургут попал в пятерку лидеров среди городов с самой высокой зарплатой. ТОП-3 заняли Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск. На четвертом месте оказалась Москва. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, на среднюю зарплату в нефтяной столице (сейчас она, по данным рейтинга, составляет чуть более 94 тысяч рублей) можно купить более четырех фиксированных потребительских наборов.

Отмечается, что также Сургут попал в список городов, где средняя зарплата приближается к 100 тысячам рублей.