За выходные в ДТП на дорогах Югры пострадали два ребенка

В субботу, 24 сентября, в Сургуте водитель легковушки сбил 14-летнего мотороллера. Подросток был доставлен в городскую клиническую травматологическую больницу, однако наличие мотошлема снизило тяжесть полученных травм в автоаварии. Водитель «Opel Astra» не пострадал.

«В 17:15 на улице 30 лет Победы в городе Сургут 41-летний мужчина на «Opel Astra», при въезде на парковку одного из торговых комплексов города, по предварительным данным, совершая маневр «поворот налево», не уступил дорогу и допустил столкновение с мотороллером «Irbis», двигавшемся во встречном направлении», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Отметим, что родители знали о поездках своего ребенка и разрешали использовать мотороллер для передвижения по городу. «Отец несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, что предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», – добавили в ведомстве.

Всего за выходные в Югре зарегистрировали восемь ДТП, в которых восемь человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.