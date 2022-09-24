Сургутский адвокат нарвался на статью из-за липового договора купли-продажи

Сургутский адвокат стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество». По версии следствия, обвиняемый в 2013-2014 годах изготовил фиктивный договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка в садовом товариществе. После этого злоумышленник, вопреки желанию реального собственника, через суд признал свое право на владение территорией.

«Обвиняемый по ходатайству следователя заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – рассказали в СК Югры.