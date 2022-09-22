Мошенники за день обокрали югорчан на 10 миллионов

За минувшие сутки телефонные аферисты смогли обогатиться на сумму около 10 миллионов рублей. Все эти деньги были переведены обманутыми жителями Югры. Полиция зафиксировала порядка 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционно.

Жители Югры по-прежнему продолжают полагаться на удачу и совершать различные покупки на непроверенных интернет-сайтах.

Таким образом, уроженец окружной столицы потерял свыше 260 тысяч рублей, желая купить строительные материалы на сайте мошенников.

Другой гражданин Югры, проживающий в Радужном, потерял свои 48 тысяч рублей, из-за фальшивого продления договора услуг мобильной связи.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры по к установлению и задержанию подозреваемых.