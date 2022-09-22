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Администрация Сургута на думском комитете рассказала, как будет бороться со стихийными стоянками фур

В Сургуте продолжится борьба с нелегальными парковками большегрузов

Администрация Сургута на думском комитете рассказала, как будет бороться со стихийными стоянками фур
Фото: дума Сургута

Депутаты Сургута озаботились стихийными стоянками фур на обочинах дорог. Этот вопрос поднимался на комитете по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку накануне, 21 сентября. Напомним, что эту тему остро обсуждали в декабре прошлого года – Нефтеюганское шоссе превратилось в гигантскую парковку из-за грузовиков. Помимо создания помех движению на этом участке дороги скопление автомобилей поспособствовало росту ДТП.

«Мы выделили два направления для решения данного вопроса. Совместными усилиями пришли к варианту о создании логистических центров, которые должны выступить точками для разгрузки грузового транспорта. Также обсудили возможность установки заграждений», – отчитался заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Александр Недашковский.

Однако ограду поставить везде не получится: рядом с ТЦ «Единый», где чаще всего паркуются большегрузы, пролегает тепломагистраль. Перегородки не позволят спецтехнике добраться до нее, когда потребуется ремонт. Администрация не исключает того, что придется прибегнуть к помощи сотрудников ГИБДД и попросить их увеличить количество патрулей на проблемных участках. Между тем штраф в 1500 рублей многих водителей фур не останавливает.

Народные избранники спросили, какие меры власти собираются принять на другом таком же месте: «А на улице Индустриальной тоже планируется установка заборчиков? Ведь там как раз есть логистический центр, где часто стоят большегрузы, ожидая своей очереди на погрузку», – задал вопрос депутат Вадим Майоров.

Представители мэрии ответили, что пока не готовы дать определенный ответ, но этот участок также находится в «дорожной карте» по решению возникшей проблемы.

«У нас уже накоплен некий опыт по этой практике. Улицы Сосновая, Аэрофлотская и другие. Ограждения – это хорошо. Действительно, мы в 2021 году совершили работы по той стороне, где ТЦ «Единый» расположен. Там это сработало. Но там также находятся тротуары, фурам неудобно обустроиться, поэтому они паркуются на противоположной стороне. И на Индустриальной точно такая же проблема существует», – резюмировал Недашковский.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 225, комментариев: 0
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