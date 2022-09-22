Бригада скорой помощи спасла мужчину с состояния клинической смерти

Днем 19 августа фельдшеру приемной Сургутской станцию скорой помощи поступил вызов от прохожего, обнаружившего человека в бессознательном состоянии. Спустя 4 минуты с момента звонка, бригада скорой помощи прибыла на место и диагностировали у 37-летнего мужчины, лежавшему на скамейке остановочного павильона, клиническую смерть.

«Для определения состояния клинической смерти достаточно наличия двух клинических признаков - отсутствие сознания и отсутствие пульса на сонных артериях, при этом обязательно определить пульс с двух сторон! На месте нахождения пациента бригада сразу начала комплекс мероприятий сердечно-легочной реанимации и не прекращая их, пациент перемещен в салон автомобиля скорой медицинской помощи», – отметили в пресс-службе Депздрав Югры.

В данном случае, врачи не располагали необходимыми сведениями о времени наступления клинической смерти и анамнезом жизни и заболеваний мужчины, однако приняли все необходимые меры по спасению жизни пациента. В течение 20 минут медики провели сердечно-легочную реанимацию и восстановили сердечную деятельность пациента. Далее бригада скорой помощи экстренно доставила мужчину в крайне тяжелом состоянии в приемное отделение скорой медицинской помощи Сургутской окружной клинической больницы.