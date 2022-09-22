Сотрудники Центроспаса нашли и спасли парализованного мужчину в лесу

Поисково-спасательная группа учреждения «Центроспас-Югория» выезжала на реку Аган в Сургутском районе по сообщению о пропаже мужчины, который отправился до своей избы на лодке. К тому же стоит отметить, что в сообщении указано, что югорчанин не может выйти на связь.

Прибыв на место, спасатели, совместно с полицейскими, поплыли на протоку Ласьеган, где на берегу и нашли лодку потерявшегося мужчины. В ходе осмотра леса под одним из деревьев был найден югорчанин с признаками инсульта и паралича тела. На носилках из подручных средств спасатели доставили пострадавшего в зону, где его смогли забрать сотрудники Центра катастроф, которые и передали пациента медикам.