16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0158   EUR  60,0507  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте ожидается усиление ветра

Синоптики предсказывают усиление ветра до 17 метров в секунду

В Сургуте ожидается усиление ветра
Фото: unsplash.com

По данным Гидрометеорологического бюро Сургута 22 сентября 2022 года днём ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды, связанные с усилением ветра до 15-17 м/с.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1.Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2.Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3.Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4.Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5.С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6.Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7.Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8.Будьте внимательней и осторожней на дороге.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:24, просмотров: 293, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 22839
  2. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 2308
  3. Умер Виталий Чернаков 1052
  4. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 1046
  5. Экс-глава Белого Яра Елена Никифорова получила срок 866
  6. В Сургуте назначили куратора по развитию предпринимательства и туризма 780
  7. В Сургуте завершаются ремонтные работы по обновлению скамеек и урн 616
  8. У скорой помощи Сургута пополнился автопарк 580
  9. В Югре определят отца года 565
  10. Мошенники обокрали жителя Мегиона на 400 тысяч 542
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 22839
  2. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 2308
  3. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 1690
  4. В Сургуте построят причал и бухту для яхт 1517
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 сентября? // АФИША 1455
  6. Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона 1445
  7. ​«Провинциальная вторичность»: Артемию Лебедеву не понравился сургутский Биг-Бен 1387
  8. Два дачных кооператива под Сургутом проверяют на наличие сибирской язвы из-за найденных останков скота 1377
  9. В Югре разыскивают убийцу несовершеннолетней из Нягани 1361
  10. Югорский пенсионер потерял на «финансовой бирже» 200 тысяч рублей 1349
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 22839
  2. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7337
  3. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4981
  4. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4351
  5. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4212
  6. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3689
  7. На югорском месторождении заметили стаю волков 3054
  8. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2983
  9. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2874
  10. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 2589

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика