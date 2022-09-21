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Сургутяне могут найти работу на Ярмарке вакансий 22 сентября

Более 600 рабочих мест предложат сургутянам на Ярмарке вакансий

Сургутяне могут найти работу на Ярмарке вакансий 22 сентября
Фото: unsplash.com

Завтра, 22 сентября, в Сургуте в ТРЦ «Агора» состоится Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для всех категорий граждан. Горожан ждет более 600 мест и 15 работодателей. Организатором мероприятия выступает КУ «Сургутский центр занятости населения».

«Планируется, что в Ярмарке вакансий примут участие более 15 работодателей города Сургута и Сургутского района: ПАО «Сургутнефтегаз», БУ ХМАО-Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», ООО «Сургутмебель», ФГУП «Охрана» Росгвардии, УМВД России по г. Сургуту, АО «Сургутнефтегазбанк», СГМУП «Комбинат школьного питания», ООО «Лента», АО «Тандер» и другие», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Программа мероприятия:

10:30 – 11:00 – Регистрация участников.

11:00 – 11:30 – Торжественное открытие.

11:20 – 13:30 – Приглашение граждан пройти к работодателям для проведения собеседований. Ознакомление соискателей с информацией о вакансиях. Проведение собеседований с соискателями, отбор кандидатов на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей).

13:30 – 14:00 – Круглый стол с работодателями: получение обратной связи от работодателей по итогам мероприятия; ответы на вопросы работодателей касательно взаимодействия с КУ «Сургутский центр занятости населения».

Напоминаем, что количество безработных югорчан составило 3 450 человек, а в Сургуте и Сургутском районе – 549.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 218, комментариев: 0
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