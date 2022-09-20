Курировать туризм и предпринимательство в Сургуте будет чиновник из Тюменской области

Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута 20 сентября возглавил Дмитрий Колунин. Об этом сообщили в мэрии города.

«Дмитрий Владимирович окончил Тюменский государственный университет в 2002 году по специальности «Мировая экономика». В 2003 завершил обучение в том же вузе с дипломом юриста, имеет ученую степень кандидата экономических наук», – уточняет пресс-служба администрации.

Отмечается, что Колунин имеет большой опыт работы в коммерческих организациях, некоммерческом секторе. Ранее занимал посты в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. С 2020 по 2022 годы работал первым заместителем главы администрации Уватского муниципального района Тюменской области.