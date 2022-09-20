Скончался создатель первого магазина компьютерной и бытовой техники Сургута

Скончался известный сургутский предприниматель Виталий Чернаков. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале журналист Эдуард Иваницкий. Причины смерти не раскрываются.

Виталий Чернаков создал первый большой магазин компьютерной и бытовой техники, построил для этого торговый центр «Техноцентр «на улице Республики. Много лет потратил на борьбу с кредиторами и рейдерами, в результате чего фактически потерял большую часть своего бизнеса. Он был одним из первых, кто поддержал идею создания первого сургутского кванториума.