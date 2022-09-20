Сургутянка Рая Мамедова, оскорбившая русских, предстанет перед судом

В Сургуте завершили расследование уголовного дела Раи Мамедовой, которая оскорбила русскую нацию. Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Дело отправлено в суд, сообщили в СУ СКР по Югре.

«В период с 12 по 29 июня текущего года обвиняемая, желая унизить достоинство неопределенного круга лиц русской национальности, в том числе в связи с отношением к религии и местом происхождения, не относящимся к Кавказскому региону, возбудить ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, используя в качестве повода для проявления своих взглядов и убеждений малозначительный конфликт с соседом, во время общения в домовом чате одной из социальных сетей публично высказала путем публикации текстовых сообщений и аудиофайлов оскорбления и угрозы применения насилия в отношении оппонента, а также неопределенного круга лиц русской национальности, акцентируя внимание на их этническую принадлежность», – напомнили в ведомстве.

Отметим, ранее полиция Сургута возбудила административное дело на Сабира Мамедова, мужа скандально прославившейся Раи Мамедовой. Его оштрафовали на 1,5 тысяч рублей.