16+
Логотип Сиапресс
USD  60,1662   EUR  60,0426  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Дело Раи Мамедовой из Сургута отправили в суд

Сургутянка Рая Мамедова, оскорбившая русских, предстанет перед судом

Дело Раи Мамедовой из Сургута отправили в суд
Фото: unsplash.com

В Сургуте завершили расследование уголовного дела Раи Мамедовой, которая оскорбила русскую нацию. Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Дело отправлено в суд, сообщили в СУ СКР по Югре.

«В период с 12 по 29 июня текущего года обвиняемая, желая унизить достоинство неопределенного круга лиц русской национальности, в том числе в связи с отношением к религии и местом происхождения, не относящимся к Кавказскому региону, возбудить ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, используя в качестве повода для проявления своих взглядов и убеждений малозначительный конфликт с соседом, во время общения в домовом чате одной из социальных сетей публично высказала путем публикации текстовых сообщений и аудиофайлов оскорбления и угрозы применения насилия в отношении оппонента, а также неопределенного круга лиц русской национальности, акцентируя внимание на их этническую принадлежность», – напомнили в ведомстве.

Отметим, ранее полиция Сургута возбудила административное дело на Сабира Мамедова, мужа скандально прославившейся Раи Мамедовой. Его оштрафовали на 1,5 тысяч рублей.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:12, просмотров: 437, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне отстояли сохранение пруда с утками 822
  2. Так ли важно ПО? 504
  3. Дело Раи Мамедовой из Сургута отправили в суд 437
  4. ​Сургутяне смогут ремонтировать дороги в своих дворах при помощи ТОСов 413
  5. В Сургуте мальчик ехал на велосипеде в школу и угодил под машину 362
  6. Сургутские «Сандуны» остались без покупателя 300
  7. Сургут лидирует по числу заболевших в Югре 300
  8. Вторая библиотека нового поколения откроется в Нижневартовске 294
  9. Почти 80% россиян последние пять лет провели в России 258
  10. В МИД возобновили прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет 238
  1. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 1603
  2. ​Странно: гадюшник на «грэсовском пятачке» не могли снести 15 лет, а с ж/д вокзалом порешали очень быстро 1508
  3. ​Наталье Комаровой показали, как в Сургуте строят скоростные пассажирские лодки. Правда, вдалеке от воды 1432
  4. В Сургуте построят причал и бухту для яхт 1410
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 сентября? // АФИША 1367
  6. Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона 1359
  7. Два дачных кооператива под Сургутом проверяют на наличие сибирской язвы из-за найденных останков скота 1296
  8. В Югре разыскивают убийцу несовершеннолетней из Нягани 1280
  9. Югорский пенсионер потерял на «финансовой бирже» 200 тысяч рублей 1258
  10. В Сургуте приступили к замене старых урн 1252
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7253
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4917
  3. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4263
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4154
  5. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3604
  6. На югорском месторождении заметили стаю волков 2973
  7. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2924
  8. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2807
  9. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 2507
  10. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2446

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика