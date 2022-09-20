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В Сургуте мальчик ехал на велосипеде в школу и угодил под машину

10-летнего велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Сургуте

В Сургуте мальчик ехал на велосипеде в школу и угодил под машину
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 19 сентября, в Сургуте пожилой водитель наехал на 10-летнего велосипедиста, который направлялся в школу. По предварительной информации, мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу, не слезая в транспортного средства.

«В 11:32 на улице Студенческая в Сургуте 57-летний водитель автомобиля «Kia Sorento» совершил наезд на 10-летнего велосипедиста. По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате автоаварии велосипедист получил травмы, его доставили в больницу. Водитель не пострадал.

Всего за вчерашние сутки в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 165, комментариев: 0
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