16+
Логотип Сиапресс
USD  60,1662   EUR  60,0426  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Новый компьютерный томограф появился в Сургутской поликлинике №1

Во взрослую поликлинику Сургута поступил новый компьютерный томограф

Новый компьютерный томограф появился в Сургутской поликлинике №1
Фото: gp1.ru

Сургутская поликлиника №1 получила новый компьютерный томограф — он заменит старое оборудование. Оно еле справлялось с наплывом пациентов во время пандемии коронавируса — руководству поликлиники стало очевидно, что пора устанавливать более современный и эффективный аппарат.

«Хочу отметить своевременность поставки нового томографа. Опыт работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, когда кабинет КТ принимал пациентов в круглосуточном режиме, показал потребность в более современном, надежном и скоростном оборудовании», — говорит главный врач поликлиники Максим Слепов.

По его словам, только в 2020 году на аппарате КТ провели более шести тысяч исследований, а в 2021 году это число увеличилось до 85 тысяч. В поликлинике ожидают, что производительность нового томографа позволит увеличить и этот показатель.


нравится (7) не нравится (1)
Сегодня в 13:35, просмотров: 362, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутский фотограф затроллил плоскоземельщика Юрия Лозу // ВИДЕО 460
  2. Автоледи трагически погибла в ДТП в Сургутском районе 455
  3. За сутки 852 югорчан заболели коронавирусом 414
  4. ​«Провинциальная вторичность»: Артемию Лебедеву не понравился сургутский Биг-Бен 404
  5. В Югре задержали наркосбытчика-рецидивиста 373
  6. Новый компьютерный томограф появился в Сургутской поликлинике №1 362
  7. Пьяный автомобилист без прав сбил жителя Белого Яра 338
  8. ​«Зайцы» есть везде, но не они разоряют транспортные предприятия. Их разоряет глупый менеджмент 326
  9. Мегионец пырнул ножом домашнего пса, находившегося на выгуле 292
  10. ​Квартиры в ЖК «Крылов»: когда желания совпадают с возможностями 289
  1. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 2007
  2. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 1510
  3. ​Странно: гадюшник на «грэсовском пятачке» не могли снести 15 лет, а с ж/д вокзалом порешали очень быстро 1433
  4. ​Наталье Комаровой показали, как в Сургуте строят скоростные пассажирские лодки. Правда, вдалеке от воды 1371
  5. В Сургуте построят причал и бухту для яхт 1324
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 сентября? // АФИША 1292
  7. Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона 1276
  8. Известный оперный певец поделился впечатлениями о первой поездке в Сургут 1267
  9. Два дачных кооператива под Сургутом проверяют на наличие сибирской язвы из-за найденных останков скота 1228
  10. В Югре разыскивают убийцу несовершеннолетней из Нягани 1187
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7161
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4867
  3. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4187
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4106
  5. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3529
  6. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 3158
  7. На югорском месторождении заметили стаю волков 2902
  8. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2871
  9. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2750
  10. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 2447

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика