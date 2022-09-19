Во взрослую поликлинику Сургута поступил новый компьютерный томограф

Сургутская поликлиника №1 получила новый компьютерный томограф — он заменит старое оборудование. Оно еле справлялось с наплывом пациентов во время пандемии коронавируса — руководству поликлиники стало очевидно, что пора устанавливать более современный и эффективный аппарат.

«Хочу отметить своевременность поставки нового томографа. Опыт работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, когда кабинет КТ принимал пациентов в круглосуточном режиме, показал потребность в более современном, надежном и скоростном оборудовании», — говорит главный врач поликлиники Максим Слепов.

По его словам, только в 2020 году на аппарате КТ провели более шести тысяч исследований, а в 2021 году это число увеличилось до 85 тысяч. В поликлинике ожидают, что производительность нового томографа позволит увеличить и этот показатель.