В Сургутском районе эколог создал устройства по борьбе с вредом от разливов нефтепродуктов

Эколог из Лянтора самостоятельно создал устройства, которые помогут бороться с последствиями от разлива нефти. Так, один из механизмов способен очищать от нефти и обеззараживать ил, передает «Вестник Сургутского района».

Роспатент провел экспертизу одного из изобретений и уже выдал сертификат, остальные механизмы находятся на этапе экспертизы.

«Аналогов нет нигде. Одно из изобретений - маленькая деталь, которая крепится на трубы и предотвращает крупные аварии и утечки на нефтегазодобывающих предприятиях. Другое устройство создано для откачивания нефтеразливов без захвата земли», — прокомментировал Максим Лехин.