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Житель Лянтора придумал механизмы, способные бороться с разливами нефти

В Сургутском районе эколог создал устройства по борьбе с вредом от разливов нефтепродуктов

Житель Лянтора придумал механизмы, способные бороться с разливами нефти
Фото: «Вестник Сургутского района»

Эколог из Лянтора самостоятельно создал устройства, которые помогут бороться с последствиями от разлива нефти. Так, один из механизмов способен очищать от нефти и обеззараживать ил, передает «Вестник Сургутского района».

Роспатент провел экспертизу одного из изобретений и уже выдал сертификат, остальные механизмы находятся на этапе экспертизы.

«Аналогов нет нигде. Одно из изобретений - маленькая деталь, которая крепится на трубы и предотвращает крупные аварии и утечки на нефтегазодобывающих предприятиях. Другое устройство создано для откачивания нефтеразливов без захвата земли», — прокомментировал Максим Лехин.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 49, комментариев: 0
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