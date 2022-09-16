До конца года на территории Сургута установят 300 усовершенствованных мусорок

В Сургуте приступили к работам по установке урн. В этом году в планах администрации поставить 300 усовершенствованных мусорок по центральным улицам города. В данный момент новые урны постепенно монтируют на проспекте Ленина, Мира и по улице Аэрофлотской.

Всего сургутской мэрией запланировано постепенное увеличение количества урн. Также, городские власти рассчитывают ежегодно устанавливать по 300 и более мусорок. Старые и непригодные урны – утилизируют, а подлежащие ремонту отреставрируют и поставят на других участках улицы. Стоит заметить, что мусорок в городе не хватает и в администрации об этой ситуации в курсе и с нынешнего года взялись за решение данного вопроса.

«Проблема нехватки урн на улицах города назрела еще в 2018 году, после этого неоднократно заключались контракты, но они не были выполнены в полном объеме. Подрядчик сорвал закупку. После того, как пришел новый глава Сургута, он дал указание рассмотреть возможность и установку новых и современных урн, которые будут более долговечны и удобны для использования гражданами. По городу уже установлено более 1500 тысяч урн, и они все будут меняться, так как пришли в негодность и не соответствуют современному облику», - рассказал исполняющий обязанности директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев.

Установить новые урн по контракту должны к 31 октября, однако подрядчик планирует завершить работы раньше. Также, усовершенствованные мусорки будет тяжелее повредить из-за более качественного материала для покрытия металла, когда на предыдущих «версиях» отсутствовало антикоррозийное покрытие.

«У них качественная порошковая краска, которая, надеемся, долго не будет превращаться ржавую кучку какую-то. Удобные вкладыши внутри урны, чтоб мусор вытащить. Обслуживать вроде удобно, выглядит эстетично. Ну и крепление фундамента в землю довольно-таки весомый под 80 кг, то есть никакие ветры ее не уронят, велосипедист ногой не сшибет», - отметил монтажник компании «ТМ–Ресурс» Дмитрий Семенов.