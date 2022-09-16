Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

17 сентября

Спектакль «Легенда о Гамлете»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

…Зима. Холод. Отчуждение. Ледяные стены между самыми близкими. Потеря сыном отца... Как действовать юному сердцу, что думать, «быть или не быть»?

Новая постановка Сургутского театра создана по мотивам мирового шедевра, но это не классическое прочтение известной пьесы. История о Гамлете - лишь фон, главная тема спектакля – история семьи. Вневременная история.

Сильные шекспировские строки рядом с ярким пластическим действием; атмосфера елизаветинской эпохи и сложность современного бытия; минимум декораций и необычный занавес, который сам становится действующим лицом.

Премьера «Легенда о Гамлете» - искренний и глубокий разговор со зрителем, без нравоучений и пафоса, но эмоциональный и открытый. И каждый сам, вслед за Гамлетом, делает выбор.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 500 до 900 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 16+

Городской экологический слет «Эколог и я»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 12:00.

12.00 - построение команд у сцены и торжественное открытие слета на центральной площади

12.15-13.25 - представление визитных карточек команд школьников

13.25-14.25 - начало прохождения этапов слета: защита мультимедийных презентаций и экологический познавательно-игровой маршрут «Мы идем в поход сегодня»

14.25-14.50 - концертная программа с участием детских творческих коллективов города Сургута: артисты ГКЦ «Строитель», театр танца «Р. Фламинго», студия танца «Антре», агентство праздников «Колба Boom»

14.50-15.55 - церемония награждения победителей, вручение призов, дипломов и свидетельств участников слета.

Вход свободный. 0+

Спектакль «Косметика врага»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Самое главное – это жить в гармонии с самим собой и окружающем тебя миром. Главный герой спектакля, совершив страшное преступление, не может признаться в содеянном не только окружающим, но и самому себе. И только его внутренний голос не дает ему спокойно жить.

Косметика — это не пудра и румяна, а наука о мировой системе нравственных законов, определяющая порядок вещей в мире.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 450 до 600 рублей. 18+

18 сентября

Концерт «Радуйся» Народного самодеятельного коллектива ансамбля народной музыки «Скоморохи»

Место проведения: МАУ «Городской культурный центр», улица Сибирская, 2. Время: 16:00.

Жизнь человека не может существовать без музыки. В песнях и мелодиях люди находили отдушину: рассказывали о чувствах друг к другу, воспевали природу и просто наслаждались тем, как звучат и сливаются их голоса.

Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной музыки «Скоморохи» является хранителем народной музыки и фольклора, которые оберегались и передавались нашими предками из поколения в поколение многие века.

Концерт «Радуйся» – это настоящий праздник народной музыки, рассказ о многогранности и преемственности коллектива «Скоморохи». Зрители смогут насладиться лирическими песнями сибирских казаков, шуточными композициями, акапельным исполнением участников коллектива, а также звуками кавказского барабана и современными танцами.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Малыш и Карлсон»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 11:00/14:00.

«Спокойствие, только спокойствие!» на сцену приземляется «лучшее в мире привидение с моторчиком, веселый и забавный «мужчина в полном расцвете сил» по имени Карлсон! Он весело объяснит серьезные правила жизни: как важно дружить, стойко переносить трудности, держать слово и воспринимать этот мир с добротой и радостью. Наверное, самыми лучшими друзьями могли бы стать мама и папа, но они всегда так заняты… В нашей истории Малыш «на ты» с чудесами и приключениями, да вы в этом сами убедитесь на спектакле!

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: от 300 до 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Как приручить дракона»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы 21/2, 3 этаж. Время: 11:00/14:00.

Рисуем дракона акварельными карандашами.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+