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​После перенесенного ковида можно и нужно пройти углубленную диспансеризацию. Где и как это сделать

Сургутян приглашают проверить свой организм на последствия от перенесенного ковида

​После перенесенного ковида можно и нужно пройти углубленную диспансеризацию. Где и как это сделать
Фото pixabay.com

Ковид – болезнь весьма коварная. В течение 2020-2021 годов менялись штаммы, а с ними – симптоматика и методы лечения. Но по итогам уже первого года пандемии, когда набралось достаточное количество данных о переболевших и их последующем состоянии, стало понятно – коварство коронавируса не заканчивается непосредственно с выздоровлением, так как у него могут быть весьма обширные последствия. На предотвращение проблем, которые приносит коронавирус «вдолгую», направлена программа углубленной диспансеризации, действующая в Сургуте. Подробности – в материале «НГ».

В принципе диспансеризация – это комплекс мероприятии, направленных на раннее выявление хронических неинфекционных заболевании и факторов риска их развития. В принципе, это своеобразный «чек-ап» организма, общая проверка его состояния и имеющихся рисков. По действующим правилам, людям от 18 до 39 лет нужно проходить обычную диспансеризацию раз в три года, а, начиная с 40 лет – каждый год. Это позволяет выловить заболевания на раннем этапе.

Для перенесших коронавирус предусмотрена особая углубленная диспансеризация. Она направлена на изучение тех «узлов» в организме, которые могли быть повреждены в ходе болезни. Основная цель изучения – сердечно-сосудистая система и органы дыхания.

Проходит углубленная диспансеризация в два этапа. «В ходе первого мы определяем уровень насыщение крови кислородом (сатурацию), проводим анкетирование, спирометрию, тест с шести минутной ходьбой (по показаниям), делаем развернутый анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки,– рассказывает терапевт отделения медицинской профилактики поликлиники №1 Гульназ Биканаева. – В конце первого этапа проходит консультация с участковым терапевтом, который, в зависимости от результатов анализов может направить пациента на второй этап –дуплексное сканирование вен нижних конечностей, компьютерную томографию органов грудной клетки, эхокардиографию, а также приемы у врачей других специальностей для решения конкретных проблем».

Углубленная диспансеризация показана через 60 дней после завершения перенесенного коронавируса. Когда этот срок выдержан, вы можете пойти в поликлинику, к которой прикреплены. Это можно сделать даже в том случае, если вы болели ковидом «неофициально», то есть тестов не делали, врачей не вызывали, но уверены, что это было коронавирус. Для этого потребуется написать заявление на имя главного врача поликлиники. Также вам предстоит пройти анкетирование для сбора информации о вашем самочувствии. В настоящий момент в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №1» углубленную диспансеризацию прошли около шести тысяч человек.

Сделать это стоит, поскольку «эхо» коронавируса может еще долго звучать в вашем организме. «Изменения могут быть со стороны сердечно-сосудистой системы и дыхания – кашель, удушье, одышка, повышенное давление, учащенное сердцебиение. Все это исправимо, но решением проблемы нужно заниматься, и на это уйдет время. Реабилитация в целом может занять от трех до шести месяцев», – рассказывает Гульназ Биканаева.

Как правило, дело это недолгое – диспансеризацию, включая углубленную диспансеризацию вполне можно пройти за один-два дня (тем более, что работодатель обязан давать минимум один оплачиваемый день на подобную процедуру – таков закон). «У нас хорошее оснащение с точки зрения и специалистов, и техники, поэтому мы проводим все процедуры и анализы быстро, – отмечает участковый врач-терапевт Юлия Рощина, – Лаборатории быстро делают необходимые анализы, инструментальные методы тоже поставлены хорошо – спирографция, ЭКГ, УЗИ сосудов, внутренних органов, сердца, головы, шеи».

Углубленная (как и обычная) диспансеризация – дело добровольное. Решением пройти эту процедуру поделилась сургутянка Элиза Нутфуллина: «Коронавирусом я переболела в ноябре, причем остро, хоть и не в больнице. Была одышка, температура, сильное сердцебиение, просто лежала пластом. Вызвали врачей, начали лечение, через неделю встала на ноги. Сейчас особо сильных жалоб нет, но решила обратиться в поликлинику, так как начали беспокоить суставы – я это связываю с коронавирусом. Врач предложила пройти программу углубленной диспансеризации, и вот я здесь. Все удобно, талоны в наличии есть, сейчас сдаю анализы, а затем пойду к терапевту на прием».

Записаться на углубленную диспансеризацию можно как через Госуслуги, так и по телефону, либо через терминал в холле 1 этажа поликлиники для взрослого населения, и непосредственно в регистратуре вашей поликлиники.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 17:19, просмотров: 94, комментариев: 0
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