Ильдар Абдразаков выступил в Сургуте в рамках пятого Международного музыкального фестиваля

12 cентября на сцене Сургутской филармонии выступил заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Оперный певец приехал в город в рамках пятого Международного музыкального фестиваля. Вместе с ним горожане могли увидеть солиста Мариинского театра Владислава Сулимского и молодых вокалисток Анастасию Сагайдак и Юлию Шаварину. Ранее Ильдар приезжал в Сургут в 1997 году.

«Самое большое впечатление я получил от морозов. Я помню, тогда приехал, мы перебегали из автобуса в филармонию, чтобы не наглотаться этого холодного воздуха. Тогда, по-моему, было -50. Когда выходил на сцену с великими певцами, я помню, что мне не хватало кислорода. Видимо, от холода он становится сжатым, его меньше. А еще запомнился теплый прием. Спасибо вам, дорогие сургутяне», – сказал Абдразаков.

Руководил оркестром филармонии Сургута главный дирижер Кремлевского оркестра Константин Чудовский.

«Мне кажется, это самое прекрасное в нашей работе, что в каждом городе тебя ждет новый оркестр, новый коллектив. С одной стороны, они все разные, а с другой, взаимоотношения одни и те же. Ты приезжаешь, и за одну репетицию, что у тебя есть, с ними нужно подружиться, познакомиться, чтобы быть на одной волне. И пока это нам удается», – поделился дирижер.

Открытие фестиваля прошло в Москве. Всего Абдразаков планирует посетить семь городов, среди которых также есть Ханты-Мансийск.