16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4568   EUR  61,3127  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Губернатор Югры проверила готовность сургутских котельных

Наталья Комарова оценила готовность Сургута к отопительному сезону

Губернатор Югры проверила готовность сургутских котельных
Фото: администрация Сургута

Губернатор Югры Наталья Комарова проверила котельные Сургута. Рабочая поездка состоялась накануне, 12 сентября. Напомним, что в этот же день в городе стартовал отопительный сезон. До этого ему предшествовали работы по ремонту магистральных и разводящих сетей, теплопунктов и самих котельных. Паспорт готовности будет получен в текущем месяце.

«Если вы справились с выполнением плана мероприятий, значит, будем считать, что вы можете предъявить готовность для подписания соответствующего акта. Хорошо», – резюмировала глава региона.

На данный момент порядка 300 домов получают тепло. До конца недели весь жилой комплекс начнет отапливаться.

«Со следующей недели полноценно войдем в процесс, на данный момент УК проводят развоздушивание внутридомовых сетей. Мы должны понимать, что эти котельные – это сердце города. Потому что в случае отказа ГРЭС 1 и 2 котельные смогут закольцевать большую часть наших домов и размораживание системы не произойдет», – сообщил директор СГУМП «ГТС» Василий Юркин.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 16:13, просмотров: 184, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорчанка поверила мошеннице и более года ждала операцию 426
  2. Экс-участкового из Югры поймали на взятке 327
  3. Тюменец на элитной иномарке врезался в грузовик: мужчину госпитализировали 316
  4. В Югре за весь период пандемии скончались 2562 человека 277
  5. Сургутяне примут участие в легкоатлетическом забеге в субботу 274
  6. В Ханты-Мансийске пройдет первенство России по вольной борьбе 266
  7. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 260
  8. Более 100 смертей от ковида выявили в России впервые с конца мая 236
  9. Свыше 10 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам в рамках рефинансирования 230
  10. ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты 190
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 5495
  2. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 1964
  3. ​Заход — по Ленину 1641
  4. Третья смена 1546
  5. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1523
  6. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 1448
  7. 26 автобусов в Сургуте останутся без кондуктора 1440
  8. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1395
  9. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 1352
  10. ​Молдавия возобновляет авиасообщение с Россией с 1 октября 1324
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 5495
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4514
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 4037
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3736
  5. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3638
  6. Районный парикмахер 3605
  7. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3248
  8. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3037
  9. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2790
  10. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2519

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика