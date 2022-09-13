Наталья Комарова оценила готовность Сургута к отопительному сезону

Губернатор Югры Наталья Комарова проверила котельные Сургута. Рабочая поездка состоялась накануне, 12 сентября. Напомним, что в этот же день в городе стартовал отопительный сезон. До этого ему предшествовали работы по ремонту магистральных и разводящих сетей, теплопунктов и самих котельных. Паспорт готовности будет получен в текущем месяце.

«Если вы справились с выполнением плана мероприятий, значит, будем считать, что вы можете предъявить готовность для подписания соответствующего акта. Хорошо», – резюмировала глава региона.

На данный момент порядка 300 домов получают тепло. До конца недели весь жилой комплекс начнет отапливаться.

«Со следующей недели полноценно войдем в процесс, на данный момент УК проводят развоздушивание внутридомовых сетей. Мы должны понимать, что эти котельные – это сердце города. Потому что в случае отказа ГРЭС 1 и 2 котельные смогут закольцевать большую часть наших домов и размораживание системы не произойдет», – сообщил директор СГУМП «ГТС» Василий Юркин.