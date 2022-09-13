Сургутский экс-полицейский был пойман на взятке

В Сургуте вынесли приговор бывшему участковому полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, он признан виновным в незаконном получении взяток на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Мужчина, будучи в должности участкового уполномоченного полиции, в 2019 году систематически получал от местных предпринимателей в сфере продажи продуктов питания денежные средства за покровительство и бездействие в отношении их деятельности. За что экс-полицейский и был осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ «получение взятки».

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 750 тыс рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима», - отметили в ведомстве.

Ранее в Сургутском районе осудили экс-сотрудника РЖД за почти миллионную взятку.