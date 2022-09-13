16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4568   EUR  61,3127  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Экс-участкового из Югры поймали на взятке

Сургутский экс-полицейский был пойман на взятке

Экс-участкового из Югры поймали на взятке
Фото: unsplash.com

В Сургуте вынесли приговор бывшему участковому полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, он признан виновным в незаконном получении взяток на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Мужчина, будучи в должности участкового уполномоченного полиции, в 2019 году систематически получал от местных предпринимателей в сфере продажи продуктов питания денежные средства за покровительство и бездействие в отношении их деятельности. За что экс-полицейский и был осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ «получение взятки».

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 750 тыс рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима», - отметили в ведомстве.

Ранее в Сургутском районе осудили экс-сотрудника РЖД за почти миллионную взятку.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:43, просмотров: 327, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорчанка поверила мошеннице и более года ждала операцию 426
  2. Экс-участкового из Югры поймали на взятке 327
  3. Тюменец на элитной иномарке врезался в грузовик: мужчину госпитализировали 316
  4. В Югре за весь период пандемии скончались 2562 человека 277
  5. Сургутяне примут участие в легкоатлетическом забеге в субботу 273
  6. В Ханты-Мансийске пройдет первенство России по вольной борьбе 266
  7. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 260
  8. Более 100 смертей от ковида выявили в России впервые с конца мая 236
  9. Свыше 10 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам в рамках рефинансирования 230
  10. ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты 190
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 5495
  2. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 1964
  3. ​Заход — по Ленину 1641
  4. Третья смена 1546
  5. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1523
  6. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 1448
  7. 26 автобусов в Сургуте останутся без кондуктора 1440
  8. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1395
  9. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 1352
  10. ​Молдавия возобновляет авиасообщение с Россией с 1 октября 1324
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 5495
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4514
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 4037
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3736
  5. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3638
  6. Районный парикмахер 3605
  7. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3248
  8. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3037
  9. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2790
  10. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2519

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика