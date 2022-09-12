16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4696   EUR  60,8571  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте активно вакцинируют население от гриппа и коронавирусной инфекции

В 95% случаев ковид у сургутян протекает в виде ОРВИ

В Сургуте активно вакцинируют население от гриппа и коронавирусной инфекции
Фото: siapress.ru

На сегодняшний день в Сургуте проходит вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа. Так, в среднем от ковида прививаются около 700 взрослых в сутки. В августе эта цифра доходила лишь до 300 человек.

«Прививку от гриппа мы получили и для взрослых – «Совигрипп» и для детей и беременных – «Ультрикс Квадри». Они нашего производства, вакцины достаточно, – рассказал главврач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов. – Очень важно создать подушку безопасности для того, чтобы тяжелые штаммы гриппа, вызывающие сильные осложнения, не получили распространение. Мы должны вакцинироваться в течение двух месяцев». Он также отметил, что в наличие есть «Спутник-М», но его ставят не так активно. Всего привились более 1 600 подростков из Сургута.

Отметим, что в городе продолжается рост заболеваемости коронавируса. В сентябре количество пациентов в поликлиниках Сургута уже вторую неделю составляет более 2 400 человек. «Заболевание протекает достаточно легко, в 95% случаев заболевание в виде ОРВИ. В легкой форме в виде ринитов, воспаления носоглотки, температуры в течение двух-трех дней. Те, кто был вакцинирован, переносят заболевание тоже без осложнений», – отметил главврач.

Сейчас в поликлиниках наблюдается 2 300 человек, из них около 400 – это дети. Пожилых пациентов примерно столько же. В госпитале находится порядка 60 человек, около пяти – в реанимации. В первую очередь под пристальное наблюдение попадают беременные, дети до года и пожилые с заболеваниями.

«Сегодня я вакцинировался сразу и от гриппа, и от коронавируса. Самочувствие в порядке, чувствую себя нормально. Это вроде моя третья вакцинация от ковида, предыдущие переносил без осложнений. Вакцинироваться нужно, выработка коллективного иммунитета важна в это непростое время», – поделился председатель Молодежной палаты при Думе Сургута Никита Никешин.

Ранее в интервью siapress.ru главврач поликлиники №1 Максим Слепов рассказал о подъеме заболеваемости и вакцинации против ковида. Отметим, что на сегодняшний день Сургут лидирует по числу заболевших.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:00, просмотров: 44, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Исполнили свой долг». Глава Сургутского района проголосовал вместе с мамой 533
  2. Хирурги спасли югорчанина от ампутации кисти руки 445
  3. Браконьеры из Югры выловили рыбу более чем на один миллион рублей 339
  4. В Нефтеюганском районе водитель «ВАЗа» врезался в бетон – в ДТП погибла молодая девушка 302
  5. Сургут лидирует по числу заболевших ковидом в Югре 279
  6. 71% работодателей Югры готовы принять молодых специалистов без опыта 252
  7. Югорчанин окажется за решеткой за пьяное вождение 242
  8. ​«Эпоха стагнации в российской космонавтике завершена, но радоваться не стоит. Потому что начинается деградация» 219
  9. В Югре за неделю ликвидировали 31 пожар и спасли человека 207
  10. Самолет, вылетевший рейсом «Сургут – Омск», вернулся в аэропорт из-за проблем с системой наддува 192
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 4160
  2. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2486
  3. ​Бывший вице-мэр Сургута ушел из Газпрома 1901
  4. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 1747
  5. ​Забор в «долине нищих» можно снести, но не лучше ли серьезно обсудить жилищную политику в Сургуте? 1535
  6. ​Заход — по Ленину 1458
  7. 26 автобусов в Сургуте останутся без кондуктора 1317
  8. Третья смена 1283
  9. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1277
  10. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1266
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 8270
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4439
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 4160
  4. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3977
  5. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3670
  6. Районный парикмахер 3537
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3520
  8. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3161
  9. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2963
  10. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2725

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика