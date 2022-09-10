В Сургуте планируют реконструкцию канализационно-очистных сооружений

Канализационно-очистным сооружениям — реконструкцию: масштабные работы планируют в Сургуте. Так, по словам главы города Андрея Филатова, при обновлении будут устанавливать блоки ультрафиолетового обеззараживания воды; технология позволит увеличить объем чистой воды до 150 тысяч кубометров ежесуточно.

Деньги на проект уже нашли: власти возьмут более двух миллиардов рублей федерального кредита, сумма уже одобрена. При этом градоначальник отмечает, что этих средств недостаточно, однако власти планируют использовать их максимально рационально: «С некой персональной ответственностью мы берем ровно столько, чтобы справиться, чтобы реализовать эти проекты», — заявил он.

Работы стартуют в ближайшее время, на весь проект уйдет порядка 2,5 года — завершить его планируют летом 2025 года.