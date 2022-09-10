Глава Сургута Андрей Филатов встретился с юным новатором

Использовать энергию Сургутских ГРЭС для утилизации снега — такую идею подал местный десятиклассник Василий Альшевский: с победителем городского проекта «Будущее здесь» накануне встретился глава Сургута Андрей Филатов.

Для того, чтобы реализовать идею, требуется установить снегоплавильные установки непосредственно рядом с водохранилищем ГРЭС, рассказал школьник градоначальнику. В предложенном проекте учтены и экологичность, и экономичность: аспекты реализации обсудили вместе с директором департамента городского хозяйства Кириллом Киселевым.

«Поблагодарил школьника за его желание сделать родной Сургут лучше. Пожелал дальней­ших успехов», — написал градоначальник в своих социальных сетях. О дальнейшем ходе реализации проекта узнаем в будущем.