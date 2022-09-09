2,5 миллиона рублей перевела сургутянка лжеброкерам

Мошенники трижды развели на деньги 56-летнюю сургутянку по одной и той же схеме, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. В декабре 2021 года женщина оформила заявку на инвестиционном сайте «Соинвестиции». Через некоторое время с ней связался «менеджер» компании, который провел якобы обучение и предложил купить портфель акций за 570 тыс. рублей. Югорчанка перевела деньги.

Обучение продолжилось, и после «повышения квалификации» наставник предложил женщине вложить еще 570 тыс. рублей. Для этого она оформила кредит. Таким образом, за период с 13 по 16 декабря сургутянка «вложила» в инвестиции 1,13 млн рублей.

«21 декабря женщина обнаружила, что приложение «брокерской компании» со всеми транзакциями с телефона удалено. Она поняла, что стала жертвой мошенников и пришла в полицию», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Спустя полгода, в июне 2022 года, женщине позвонил «сотрудник» инвестиционной компании «Гранд Инвест» и предложил вывести деньги из старой брокерской платформы, но для этого, предупредил он, необходимо заплатить за страховки и конвертацию денег. Югорчанка сначала отказалась, но после многочисленных звонков согласилась.

«Не последним аргументом оказалась и озвученная сумма «набежавших» с декабря процентов: 5 900 000! Кроме того, ей сообщили, что это – «последний шанс» вернуть свои деньги, и если она им не воспользуется, то денежные средства уйдут на заграничные счета», - рассказали в полиции.

После перевода денег сотрудник финансовой организации пропал. Женщина поняла, что вновь стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Впрочем, это ее не остановило. Спустя день она зарегистрировалась на сайте Fibofix.com, сотрудники которой связались с ней и убедили инвестировать деньги. В результате в период с 23 июня по 5 сентября сургутянка перевела мошенникам 972 700 кредитных средств. О том, что она в третий раз попалась на уловки аферистов, женщина поняла после того, как не смогла вывести вложенные деньги.

Возбуждено три уголовных дела по статье о мошенничестве.