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В Сургуте ищут инвестора для строительства новой мечети

Полная стоимость новой мечети в Сургуте пока не раскрывается

В Сургуте ищут инвестора для строительства новой мечети
Фото: unsplash.com

Новую мечеть в Сургуте будут строить за деньги инвестора, прихожан и собственных средств исламского духовенства. Об этом в ходе пресс-конференции заявил помощник по административно-хозяйственным вопросам муфтия Духовного управления мусульман Югры Амир Вахитов.

«Строительство объекта будет вестись за счет средств инвесторов, прихожан, собственных средств. Это позволит разгрузить старую мечеть и избежать транспортного коллапса на проспекте Набережном. Инвестор пока не определен», – рассказал Вахитов.

Сейчас о мечети известно не многое. Так, в мэрии раскрыли, где объект будет расположен – это территория восточного промышленного района, вблизи к улице Сосновой:

«Земельный участок был сформирован на основании заявления духовного управления мусульман. Распоряжением администрации города им был выделен участок под строительство. Территория находится в районе поселка ПСО-34 в восточном промышленном районе», – прокомментировала начальник управления земельных отношений департамента имущественных и земельных отношений Ирина Чунарева.

Напомним, что на территории мечети будет находиться непосредственно собор, медресе, парковка, отдел ритуальных услуг и административный корпус. Вместимость – 1,5 тысячи человек. Стоимость и сроки окончания работ пока не называются.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 185, комментариев: 0
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