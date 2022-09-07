В Барсово с дерева сняли кошку, которая четыре дня не могла спуститься

В Барсово энергетики после сообщения главы муниципалитета сняли с дерева кошку. Мурлыка принадлежала местной жительнице – пожилая женщина четыре дня не могла вернуть питомца домой. Все это время животное мяукало, сидя на сосне. Аварийные службы при этом на заявки не реагировали.

Глава Барсово Вячеслав Поздняков решил взять ситуацию в свои руки – он связался с руководителем СРЭС, тот немедленно прислал своих сотрудников вместе с техникой на место событий.

«Поехал смотреть. Да, сосна очень высокая, кошка сидит на уровне 4-5 этажей... Оценив трезво свои суперспособности человека - паука понял, что не залезу. Ну что ж, всегда надо рассчитывать на друзей - они не подведут! Набираю своего старого знакомого и по совместительству директора МУП «СРЭС» МО Сургутский район Вячеслава Станиславовича Баранчука, обрисовываю ситуацию и прошу спасти киску! Надо отдать должное, хоть задача нетривиальная и совсем непрофильная, размышления были недолгими и ответ: «сейчас перезвоню». Спустя непродолжительное время перезванивает: «жди машину и ребят», – написал Поздняков у себя в соцсетях.

По словам главы поселения, кошка возвращена в семью, а бабушка и ее близкие счастливы.