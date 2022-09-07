Сургутянке с новообразованием в мозге сделали кесарево сечение: она родила здоровую девочку

В Сургуте мультидисциплинарная бригада специалистов травматологического центра и центра охраны материнства и детства прооперировала беременную женщину с опухолью мозга. Пациентка поступила в медучреждение на 28 неделе. Для того, чтобы решить вопрос о ее дальнейшем лечении, врачи собрали консилиум.

«Специалисты учли все возможные риски для матери и ребенка и приняли решение проводить операцию кесарево сечение. А уже после — решать вопрос с хирургическим лечением соматического заболевания. Согласие на операцию дали родственники беременной женщины. После детального обследования пациентки и подготовки плода, команда акушер-гинекологов, детских реаниматологов, неонатологов, трансфузиологов центра охраны материнства и детства сделали кесарево сечение. Благодаря профессионализму врачей на свет появилась девочка весом 1 160 гр. Малышку сразу же доставили в отделение детской реанимации центра», – сообщили в депздраве Югры.

За состоянием матери новорожденного сейчас наблюдают специалисты нейрохирургического отделения травматологической больницы.