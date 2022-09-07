В Сургуте произошло ДТП с двумя пострадавшими

Накануне в Сургуте 36-летний водитель «Фольксвагена» спровоцировал аварию с двумя пострадавшими. По предварительной информации, мужчина не уступил дорогу на регулируемом перекрестке.

«В 19:00 на регулируемом перекрестке «пр-т Набережный-ул. Нефтяников-ул. Береговая» в Сургуте 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген», по предварительным данным, при совершении маневра «поворот налево» на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Мерседес», движущемуся во встречном направлении. В результате произошло столкновение транспортных средств», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП два пассажира «Фольксваген», жители Санкт-Петербурга, получили травмы. Водители не пострадали.

Отметим, что с начала года на дорогах региона зарегистрировано 174 ДТП по причине несоблюдения очередности проезда перекрестков, в которых два человека погибли и 259 – получили травмы.

Всего за 6 сентября в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали пять человек.