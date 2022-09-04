16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3713   EUR  60,2187  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутянка разработала биоурны для домашних животных

Жительница Сургута выиграла грант на реализацию эко-похорон питомцев

Сургутянка разработала биоурны для домашних животных
Фото: unsplash.com

Сургутянка выиграла грант в размере 300 тысяч от Росмолодежи на реализацию проекта экологических похорон домашних животных. Суть задумки заключается в биоурнах для праха, из которых потом вырастает дерево. Об этом сообщают «ОМЕДИА!». Отмечается, что в течение 2022 года и до марта 2023 в ветеринарные клиники, центры кремации и приют домашних животных на территории Югры будут переданы 600 биоразлагаемых урн.

«Совместно с региональной ветслужбой обозначили, что будем упрощать систему получения справок на кремацию и формировать в городе единый ветеринарный центр, где можно будет оперативно получить справки и сразу же достаточно бюджетно кремировать питомцев. Помимо этого, чуть позже наши урны можно будет приобрести через официальный сайт, на вырученные средства проект и будет развиваться», – рассказала Мария.

Биоразлагаемая урна рассчитана на животных весом до 25 килограммов. Если питомец больше, то урной можно воспользоваться, использовав прах по специальной схеме высадки саженца.


нравится (2) не нравится (1)
Сегодня в 09:00, просмотров: 318, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Врачи из Сургута впервые прооперировали пациентку с зеркальным расположением органов 827
  2. Югорчан просят помочь в сборе средств для лечения 18-летнего парня от рака 614
  3. Югорским школьникам и учителям продолжат измерять температуру перед уроками из-за ковида 536
  4. В Африке упал нижневартовский вертолет: весь экипаж выжил 523
  5. В Югре 154 собаки нашли новый дом за время проведения зоозащитных мероприятий 504
  6. Еще один пациент скончался из-за ковида в Югре 455
  7. Возьми и заработай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 380
  8. Сургутянка разработала биоурны для домашних животных 318
  9. ​Спасибо вам за самоотверженный труд на благо Югры и России 248
  10. Юрий Лоза приедет на бардовский фестиваль в Сургутском районе 181
  1. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3925
  2. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 2859
  3. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2339
  4. В Сургуте припаркованный рядом с мусоркой автомобиль забросали отходами 1625
  5. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 1541
  6. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 1524
  7. Югорчанам вновь придется носить маски 1452
  8. Чоповцы попытались выгнать подростка из сургутского ТЦ: в дело вмешалась полиция // ВИДЕО 1446
  9. В Ханты-Мансийске открыли уникальную школу с бассейном и лесной зоной 1420
  10. ​Новым заместителем главы Сургута по стройке станет бывший помощник Сергея Полукеева 1356
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7718
  2. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 4243
  3. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 4176
  4. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3925
  5. ​Разрушительные заблуждения 3695
  6. ​Нетореными тропами 3638
  7. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3512
  8. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3459
  9. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3111
  10. Районный парикмахер 2877

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика