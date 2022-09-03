В Сургуте со следующей недели начинается отопительный сезон

Отопительный сезон в Сургуте стартует с 5 сентября. Тепло будет подаваться на объекты здравоохранения, образования и социальной сферы на основании заявок. Всего 44 таких объекта подали заявки на подключение тепла. Об этом у себя в соцсетях проинформировал глава города Андрей Филатов.

«В жилые дома отопление начнёт поступать после того, как среднесуточная уличная температура опустится ниже 8 градусов в течение 5 дней. Это согласно нормативам. Длительность отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. Например, в прошлом году она составила 242 дня», – сообщил мэр.