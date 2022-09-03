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В больницах, школах и детсадах Сургута станет тепло с 5 сентября

В Сургуте со следующей недели начинается отопительный сезон

В больницах, школах и детсадах Сургута станет тепло с 5 сентября
Фото: vk.com/filatov_surgut

Отопительный сезон в Сургуте стартует с 5 сентября. Тепло будет подаваться на объекты здравоохранения, образования и социальной сферы на основании заявок. Всего 44 таких объекта подали заявки на подключение тепла. Об этом у себя в соцсетях проинформировал глава города Андрей Филатов.

«В жилые дома отопление начнёт поступать после того, как среднесуточная уличная температура опустится ниже 8 градусов в течение 5 дней. Это согласно нормативам. Длительность отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. Например, в прошлом году она составила 242 дня», – сообщил мэр.


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03 сентября в 09:45, просмотров: 1137, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
03 сентября в 14:19
Прощание с Михаилом Горбачёвым показало ещё раз лицемерие коллективного Запада и более того полную нравственную деградацию его. Как сообщают СМИ на церемонию прощания прибыл лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это вызывает большое уважение к этому политику. А что касается официального Берлина, то там похоже засели настоящие «свиньи», не помнящие добра. Даже экс- канцлер Германии Ангела Меркель, не говоря об яром русофобе Шольце, отказалась посетить Москву и отдать последнюю почести Горбачёву, который сделал для Германии столько, сколько не сделал ни один лидер иностранного государства за тысячу лет существования Германии. Ну, не «поросята» ли официальные лица Берлина после этого. Ведь по сути Германия стала единственными бенефициаром «нового мышления» и «перестройки», затеянной Михаилом Сергеевичем Горбачёвым. Именно, Горбачев, несмотря на возражения Маргарет Тетчер и Миттерана, продавил объединение Германии. Именно Горбачев,: перешагнул через Эриха Хоннекера, который настаивал на конфедерации Западной и Восточной Германии. Именно Горбачев, ликвидировал Варшавский Договор и вывел оккупационные войска СССР из ГДР. За что и получил и Нобелевскую премию, и звание «ВЕЛИКОГО НЕМЦА» всех времён и народов. В нашей стране к Михаилу Горбачёву неоднозначное отношение. Но коллективный Запад и США буквально благоволили ему за капитуляцию перед Западом, за сдачу КПСС. Но вот этот человек ушёл из жизни. И даже Ангела Меркель сослалась на боль в колене и не приехала на похороны Горбачева х. Хотя он или другой канцлер Германии должны были приползти на «корячках», чтобы поклониться Горбачев за объединение Германии и снятие бессрочной оккупации Восточной Германии. Только 7 сентября перед заседанием Бундестага там почтят память Горбачева минутой молчания. Но «дорога ложка к обеду». Ну что там говорить «поросята» и есть «поросята» или даже «свиньи» после этого. Об официальном Вашингтона речь не идёт, ибо там засели современные фашисты во главе с не помнящим уже самого себя, не говоря о Горбачёве, Джозеф Байден. А как многообещающими были встречи на Мальте Горбачева и Рейгана и казалось мир останется после них без холодной и горячей войны на многие века. Однако все это оказалось не так. К сожалению. Мне кажется, что позиция официального Запада и игнор официального мероприятия похорон Михаила Горбачева показал всю гнилую сущность Запада: и Германии, и США и других стран, которым нужно было только одно: уничтожить СССР. А после они стали творить мировой беспредел. И от того, что они не выполнили ни одного обещания данного Горбачёву им просто нет смысла с «отмороженными шарами» ехать в Москву и им претит их бандитской менталитет. Таковы уроки истории. А Горбачев стал жертвой развода этих мировых «жуков» от политики, у которых нет ничего святого и их слово и гарантии стоит и гроша в базарный день. Горбачев ни герой и ни предатель. По словам Анатолия Вассермана, поздний Горбачев позиционировал себя как противник КПСС и как отмечает Депутат ГД это произошло от того, что «лучше признать себя гадом, чем лохом». И в этом трагедия Михаила Сергеевича Горбачева волей судьбу взлетевшего на гребень мировой политики в переломный момент истории.
Покойся с миром Михаил Сергеевич!

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