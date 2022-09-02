Новая школа позволила перевести всех детей в Нижнесортымском на первую смену

Депутат Госдумы России, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой оценили новую школу, которую построили в поселке Нижнесортымский (Сургутский район). Напомним, что общеобразовательное учреждение открыло двери для учеников 1 сентября.

«Конечно, я ожидала увидеть хорошую качественную школу, потому что государство сейчас этому уделяет внимание, чтобы образование было качественное, чтобы ребята могли использовать все возможности, чтобы получать глубокие знания. Потом эти знания ребята смогут применять на практике, потому то жизнь сейчас заставляет нас учиться постоянно, а не только в школе, а во-вторых, для сегодняшних времен технологии – это самое главное», – сказала депутат Государственной думы Ольга Ануфриева.

Отметим, что школа была построена из средств бюджета района и округа. Общая стоимость составляет порядка двух миллиардов рублей. В школе выделены три функциональные зоны: общешкольные помещения, зоны для младших и старших классов. Также для детей будут доступны 25-метровый бассейн и спортивный зал, высокотехнологичные лаборатории, кабинеты физики и химии с новейшим оборудованием, кабинеты-кванториумы с зонами 3D-типирования и робототехники, виар-очки, спортивное снаряжение, медиа зона, библиотечная зона, пространство для чтения. Здание учреждения полностью адаптировано под безбарьерную среду для маломобильных групп населения, имеются места на парковке для родителей учеников.

«Эта школа – первая в Сургутском районе, построенная по концессионному соглашению. Вторая будет в Солнечном, скоро планируется открытие. Школа современная, на 1100 мест. Оборудована по последнему слову техники. Здесь прекрасные условия не только для учебы, творческого развития, досуга, занятий спортом. Есть студия дизайна, телецентр, библиотека, кванториум, бассейн, зал хореографии. Я таких школ ещё не видел. Очень рад за учеников Нижнесортымского», – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В администрации муниципалитета также пояснили, что благодаря строительству нового общеобразовательного учреждения всех детей в поселке перевели на первую смену. До этого Нижнесортымский «славился» самой большой долей школьников, обучавшихся во вторую смену.