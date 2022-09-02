Суд рассмотрит уголовное дело об убийстве в Сургуте

В Сургуте следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угрозе убийством, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло утром 27 февраля. По версии следствия, обвиняемый пришел в квартиру мужчины, который оскорбил его знакомого во время телефонного разговора. Действуя из мести за высказанные оскорбления, злоумышленник нанес хозяину жилища не менее 8 ударов ногами в живот и в грудь, а также не менее 3 ударов в лицо. От полученных травм потерпевший скончался спустя полмесяца, 14 марта, в больнице.

«Кроме того, 8 марта 2022 года около 22 часов обвиняемый, во время ссоры со своей сожительницей из-за ее недовольства тем, что он тратит много времени на просмотр социальных сетей, нанес женщине не менее 4 ударов руками в область головы и верхних конечностей, после чего высказал угрозу убийством», - добавили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ходе следствия обвиняемый признал вину и раскаялся.